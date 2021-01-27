نقل وملاحة

«القومية للأنفاق» توضح حالة المنازل المار أسفلها المترو بمنطقة الزمالك

لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام ( 5-7 ، 3أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك
مدحت إسماعيل 6:39 م, الأربعاء, 27 يناير 21 6:39 م, الأربعاء, 27 يناير 21

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أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا اليوم بخصوص انتهاء عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 118 بتاريخ 18/11/2020 لمعاينة الحالة الفنية للعقارين أرقام ( 5-7 ، 3أ) بشارع إسماعيل محمد بالزمالك .

وأكدت الهيئة فى بيانها أن اللجنة التى تم تشكيلها من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء قد قامت بمعاينة العقارين على الطبيعة بعد الانتهاء من مرور ماكينة الحفر العميق من حفر الجزء النفقى بين محطتي صفاء حجازى والكيت كات ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو .

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وتبين لها ثبوت حالة العقارين وعدم تأثرهم بمرور الماكينة ، وقد أوصت اللجنة بعودة سكان العقارين إلي منازلهم والتنسيق مع جهات الاختصاص بشأن تنفيذ قرار التنكيس الصادر من الحى للعقار رقم 5 – 7 عام 1995 والتأكيد على استمرار مراقبة ورصد حركة العمارتين فى الثلاث اتجاهات، وذلك للاطمئنان على ثبات العمارتين.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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