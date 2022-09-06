«القومية للأنفاق» تنفي دراسة وقف مشروع القطار الخفيف بسبب ضعف الإقبال

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان (مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال).

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن الخبر عار تماماً من الصحة، ولا أساس له، وأن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3-7-2022 يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة ويستخدمه قاطنو المدن الجديدة شرق القاهرة ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وناشدت الهيئة القومية للأنفاق المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أنها تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن المصري.