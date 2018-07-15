«القومية للأنفاق» تلغى مناقصة استشارى ترام الرمل

مصدر: العروض المالية بين 573 مليون إلى 688.3 مليون جنيهمدحت إسماعيل ألغت الهيئة القومية لمترو الأنفاق المناقصة التى طرحتها على المكاتب الاستشارية العالمية، لإجراء التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة ترام الرمل بالإسكندرية.قال مصدر مسئول لـ«المال»، إن الهيئة ألغت الم

مصدر: العروض المالية بين 573 مليون إلى 688.3 مليون جنيه

مدحت إسماعيل



ألغت الهيئة القومية لمترو الأنفاق المناقصة التى طرحتها على المكاتب الاستشارية العالمية، لإجراء التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة ترام الرمل بالإسكندرية.

قال مصدر مسئول لـ«المال»، إن الهيئة ألغت المناقصة بعد تقديم التحالفات المؤهلة فنيا وعددهم 3 شركات، عروض مالية أكبر من القيمة التقديرية المحددة للأعمال المطلوبة من جانب اللجنة المشكلة من هيئة الأنفاق، وهيئة النقل العام بالإسكندرية المالك للمشروع، لافتاً إلى إنه سيتم رد مالبغ التأمين التى سددتها الشركات لصالح الهيئة وإخطارهم بنتائج البت للمناقصة.

لفت إلى أن مكتب «سيسترا» و«إيجيس ريك للسكك الحديدية» الفرنسيين بالتحالف، مع مكاتب «إس للاستشارات الهندسية»، و«محرم باخوم» و«بروجيكس» المحليين حصل على المركز الأول وبنسبة %92.2 فى العرض الفنى، قدم عطاء مالى بقيمة 573.2 مليون جنيه، فيما قدم مكاتب «سينير إنجينريا»، و«سيتك جروب» الفرنسى، بالمشاركة مع مكتب «خطيب وعلمى» اللبنانى، عطاء مالى بقيمة تصل إلى 450 مليون جنيه، بعد حصوله على المركزى الثانى فى العرض الفنى بنسبة %89.

قدم تحالف مكاتب «أرتيليا فيلى»، و«ترانسبورت، وإيجيروب الفرنسيين»، مع مكتب ميناريل المصرى، عرضًا ماليًا بقيمة 688.3 مليون جنيه بعد حصول على المركزى الثالث فى العرض الفنى بنسبة %81.

يشمل مشروع التطوير 27 محطة، تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، ويرتفع خط الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كلم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة، فضلاً عن تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، «محطات الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا»، لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة، ومتوقع أن يتراوح عدد ركاب الترام خلال اليوم بين 250، و300 ألف راكب.