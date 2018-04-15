القومية للأنفاق تقترض 700 مليون يورو لتطوير مترو المرج – حلوان

محمود محسنقال المهندس طارق أبو الوفا، وكيل وزارة النقل ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة اقترضت 700 مليون يورو، لتطوير الخط الأول بمترو الأنفاق (حلوان – المرج).وأوضح أن المبلغ سالف الذكر سيتم الحصول عليه من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار ا

محمود محسن

قال المهندس طارق أبو الوفا، وكيل وزارة النقل ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة اقترضت 700 مليون يورو، لتطوير الخط الأول بمترو الأنفاق (حلوان – المرج).

وأوضح أن المبلغ سالف الذكر سيتم الحصول عليه من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى، لإعادة الإعمار والتنمية.

ولفت إلى أن طرح أعمال التطوير سيتم خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتحديث، سوف تبدأ فى النصف الثانى من العام الحالى.

وقال إن عملية التطوير والتحديث سوف تشمل شراء قطارات جديدة، فضلا عن تطوير القطارات الحالية، لتقليل زمن التقاطر بين الرحلات، مضيفا أن زمن التقاطر الحالى يستغرق 4 إلى 5 دقائق، ومستهدف اختصاره لدقيقتين.

وأشار إلى أن التطوير والتحديث، سوف يشمل أيضا نظم الإشارات، علاوة على تطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن المتابعة والتحكم فى مسير القطارات، ويضاف إلى ما سبق تحديث وتطوير نظم الاتصالات، علاوة على تجديد القضبان، مؤكدا تجديد جميع الأنظمة الكهروميكانيكية.

وأضاف أن تطوير وتحديث الخط الأول لن يؤثر على تشغيل المترو، موضحا أن أعمال التطوير ستكون بالتزامن مع تشغيل المترو.

ولفت إلى أن هذا الأمر سوف يتم بحثه مع المقاول، فمن الممكن أن تتم أعمال التطوير، من الواحدة صباحا حتى الرابعة ونصف فجرا.

وبسؤاله عن زيادة أسعار تذاكر المترو، أوضح أن الهيئة لم يتم إبلاغها حتى الآن بأى زيادة فى أسعار التذاكر، مؤكدا أن قرار رفع أسعار التذكرة، سياسى وليس من شأن الهيئة القومية للأنفاق.

يذكر أن د.هشام عرفات، وزير النقل، قرر زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين بدءا من 24 من مارس 2017، وذلك بعد حصول الوزير على موافقة مجلس الوزراء.

وأوضح أن زيادة أسعار تذكرة المترو جنيهين قللت الخسائر وأصبحت الإيرادات تُغطى المصروفات.

مشيرا إلى أن الزيادة سوف لن تحقق أرباح للشركة المصرية.

وكانت الهيئة القومية للأنفاق، تعاقدت على تركيب 850 ماكينة جديدة للخط الأول والخط الثانى بمبلغ 150 مليون جنيه.