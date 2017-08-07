القومية للأنفاق تفاوض كوريا الجنوبية على قرض بملياري دولار

مدحت إسماعيل: تتفاوض وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لمترو الأنفاق، مع الجانب الكورى على توفير قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، قيمة الشق الخارجى لتنفيذ الخط الخامس لمترو الأنفاق، بحسب تصريحات اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق. وأضاف لـ«المال»، أن التكلفة الإجما

مدحت إسماعيل:

تتفاوض وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لمترو الأنفاق، مع الجانب الكورى على توفير قرض ميسر بقيمة 2 مليار دولار، قيمة الشق الخارجى لتنفيذ الخط الخامس لمترو الأنفاق، بحسب تصريحات اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وأضاف لـ«المال»، أن التكلفة الإجمالية للخط متوقع أن تصل لـ4 مليارات دولار، ومن ثم فإن الهيئة أبلغت الجانب الكورى بزيادة القيمة المالية للعرض الذى تقدم فى السنوات الماضية للهيئة ليكون بقيمة 2 مليار دولار، بدلاً عرض مليار دولار، لافتاً الى أن الهيئة تتنظر الرد لحسم الموقف.

ومن المقرر أن يبدأ الخط الخامس من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، ثم بشارع الدكتور حسن الشريف بمنطقة الحى الثامن بمدينة نصر ويستمر فى شارع مصطفى النحاس، ليصل بشارع حسن المأمون مروراً بالنادى الأهلى بمدينة نصر، ثم أسفل طريق النصر حتى يتقاطع مع شارع النزهة ويستمر حتى كوبرى النزهة، ليصل لميدان الجلاء وشارع أبوبكر الصديق ليتقاطع مع الخط الثالث فى محطة هارون، ليتقاطع مرة أخرى مع الخط الأول للمترو فى محطة حلمية الزيتون ويستمر حتى ميدان المطرية، ليتقاطع مع الخط السادس فى ميدان السواح، ويبلغ طول الخط 24 كيلو مترًا، بعدد محطات 17 محطة، طبقاً لبيانات موقع الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وكان سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية فى القاهرة، قد توقع فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن تتعدى التمويلات المزمع توجهيها للخط الخامس لمترو الأنفاق الـ3 مليارات دولار وتابع: «لدينا أمل كبير لتمويل الأعمال الإنشائية وتوريد القاطرات».

وذكر رئيس القومية للأنفاق أن الهيئة تترقب توقيع قرضًا بقيمة 350 مليون دولار، مع بنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية، لتطوير أولى مراحل الخط الأول « حلوان ـ المرج»، لافتاً إلى أن تكلفة تطوير الخط وفقاً لآخر دراسة أعدتها الهيئة تبلغ 26 مليار جنيه.

وأشار إلى أن القرض يوجه لتطوير البينة الأساسية للخط، التى تتضمن القطبان، ونظم الاتصالات والإشارات، لافتاً إلى أن خطة تطوير الخط فى المراحل التالية تتضمن شراء 32 قطارا، ورفع كفاءة 23 تعمل فى الوقت الحالى.

وأوضح جمال الدين، أن التفاوض حالياً على زيادة فترة سداد القرض، وتخفيض الفائدة، إضافة إلى منح الهيئة عدداً من سنوات السماح.

على صعيد متصل، قال رئيس القومية للأنفاق، إن تكلفة إنشاء المرحلة الثالثة فى الخط الثالث للمترو، فى الشق المحلى، ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 ـ %30، جراء القرارات الاقتصادية التى صدرت فى نوفمبر الماضى، منها تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، مضيفاً أن الجزء الأجنبى الممول بقروض مسيرة كما هو، ولم تتغير أى عقود.

يشار إلى الوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبى يساهمان بقرض قيمته 900 مليون يورو، فى تكلفة المرحلة الثالثة بالخط الثالث.

وعملية تنفيذ المرحلة الثالثة، تقسم لـ6 مجموعات عمل، وتتضمن إشارات الخط، وتنفذها شركة الستوم الفرنسية، والأعمال المدنية، التى يجرى حالياً تنفيذها بالفعل من خلال شركة «فينسى»، والأعمال الكهربائية تتولى تنفيذها كولاس «Colas» الفرنسية، فيما تتولى تنفيذ أعمال السكة شركة « etf» أرسكوم، ومجموعة توريد الوحدات المتحركة « القطارات»، وماكينات التذاكر، تحدد شركاتها عقب انتهاء مراحل التنفيذ السابقة.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، وتشمل 15 محطة، تنفيذها على 3 أجزاء؛ الأول بطول 4 كم، وتمتد من العتبة حتى الكيت كات، والثانى بطول 6.6 كم، وتمتد من محطة الكيت كات مرورا بمنطقة امبابة، حتى تصل إلى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج، ويمتد الجزء الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات، ثم منطقة المهندسين، وبولاق الدكرور، حتى جامعة القاهرة.

فى سياق متصل، قال رئيس القومية للأنفاق، إن الهيئة استملت مطلع الأسبوع الماضى من شركة «تايسى» اليابانية العروض الفنية لتنفيذ أولى مراحل الخط الرابع، ومقرر الانتهاء من فحصها خلال شهرين، مشيرًا إلى أنه جارى حاليًا تحويل مسارات المرافق المتعارضة مع مشروع المترو.

يذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تبدأ من المحطة التبادلية، بجوار ورش الخط الرابع، غرب الطريق الدائرى، على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، متجهًا إلى شارع الهرم، حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح للمترو، ليتقاطع مع الخط الأول للمترو.

وتنقل شبكة خطوط مترو الأنفاق نحو 3.5 مليون راكب يومياً، موزعة بواقع 2 مليون بالخط الأول حلوان / المرج»، و1.4 مليون بالخط الثانى» الجيزة / شبرا الخيمة«، ومستهدف أن ينقل الخط الرابع 2 مليون، والخامس والسادس 2.5 مليون راكب.