القومية للأنفاق: تطوير الخط الأول للمترو بـ350 مليون يورو

مدحت إسماعيل: تستهدف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، خلال الأيام المقبلة الحصول على قروض بقيمة 350 مليون يورو من بنوك، الاستثمار الأوروبي والإعمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، لتطوير الخط الأول للمترو "حلوان - المرج". قال المهندس أشرف أبو كراشة، نائب رئيس الهيئة القومية ل



مدحت إسماعيل:



تستهدف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، خلال الأيام المقبلة الحصول على قروض بقيمة 350 مليون يورو من بنوك، الاستثمار الأوروبي والإعمار الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية، لتطوير الخط الأول للمترو “حلوان – المرج”.

قال المهندس أشرف أبو كراشة، نائب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال كلمته فى مؤتمر

“منتدي النقل الحضري الثاني”، إن الهيئة تسعى الحصول على تلك القروض فى أقرب وقت ممكن للبدء فى تنفيذ خطة التطوير، موضحاً أنها ستستغرق من 5 لـ6 سنوات، نظراً لأنها ستتم على مراحل وفى وقت توقف الخط “ليلاً”.

يشار إلى أن خطة تطوير الخط الأول تشمل علي مشروع ازدواج المرج – المرج الجديدة بتكلفة 448 مليون جنيه، وإنشاء ورشة كوتسيكا للوحدات المتحركة بتكلفة 934 مليون جنيه، وأعمال استشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية للخط الأول بتكلفة 3.202 مليون جنيه وتجديد وإعادة تأهيل 23 قطار بتكلفة 12285 مليون جنيه وتطوير نظم الاشارات بتكلفة 1872 مليون جنيه وتطوير نظم التحكم المركزي بتكلفة 282.75 مليون جنيه وتطوير انظمة الاتصالات بتكلفة 1647.75 مليون جنيه وجديد أعمال السكة بتكلفة 624 مليون جنيه وتجديد بعض الاعمال الكهروميكانيكية بتكلفة 1521 مليون جنيه.

يشار الي أن هيئة مترو الأنفاق كانت قد قامت خلال الفترة الماضية بشراء 20 قطار مكيف من شركة هونداى روتم الكورية بقيمة 2.2 مليار جنيه للخط الأول.