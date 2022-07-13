القومية للأنفاق تزيل لوحات الفنان الروسي في تصميم جداريات محطة مترو كلية البنات

قامت الهيئة القومية للأنفاق بإزالة الجداريات والتصميمات من محطة مترو كلية البنات بالخط الثالث، وذلك فور معرفتها بما تم تداوله من أخبار على مختلف المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية بشأن واقعة استخدام لوحات الفنان الروسي جريجوري كوراسوف في عمل تصميمات الجداريات في محطة مترو كلية البنات دون الحصول على إذن مسبق منه.

وأوضحت الهيئة أن تم التواصل والتنسيق مع شركة أر ايه تي بي المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، وهي التي تعاقدت مع وكالة والي للدعاية لعمل تصميم الجداريات الخاصة بالمحطات وليست الهيئة، وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الهيئة وشركة أر ايه تي بي تجاه وكالة والي للدعاية التابعة لغادة والي المسئولة عن تصميم هذه الجداريات وأيضا حفظ حقوق الفنان الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أر ايه تي بي قامت بفسخ التعاقد مع وكالة والي للدعاية من شهر مارس الماضي لأسباب تعاقدية أخرى.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن تم تقديم إعتذار للفنان الروسي عن هذه الواقعة والتأكيد على حتمية الإحترام الكامل لحقوق الملكية الفكرية والإبداع الفني وعدم جواز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

ولقتت الهيئة القومية للأنفاق إلى انها تحتفظ بكافة حقوقها المادية والأدبية سواء ضد غادة والي وأية جهة أخرى تتداول معلومات غير دقيقة أو مغلوطة تضر بالهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من فكرة عمل وتصميم جداريات بمحطات المترو تأتي في إطار إقامة مشروع ثقافي عام من خلال تنظيم فعاليات فنية وثقافية (رسم، موسيقى) والتي تم تنفيذ العديد منها على أرض الواقع ببعض محطات الخط الثالث للمترو، وذلك لتعظيم القيمة المضافة لرواد وركاب المترو، واستخدامه كوسيلة لدعم الفنون والثقافة، وليس كمجرد وسيلة نقل ركاب فقط، لافتة إلى أن ذلك نال إعجاب وإستحسان الجمهور بمختلف فئاته وثقافاته.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم على اتباع منهجية تداول الأخبار والمعلومات لتوضيح الحقائق للرأي العام والمهتمين دون لغط بما يحقق الصالح العام للجميع.