نقل وملاحة

«القومية للأنفاق» تحصل على منحة بقيمة 8 ملايين يورو لتطوير ترام الرمل

 قام بالتوقيع الدكتور مهندس عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الثاني، مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة وفابيو جرازي  مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة
مدحت إسماعيل 3:33 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 3:33 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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شهد وزير النقل توقيع الاتفاقية التنفيذية لمنحة بقيمة 8 ملايين يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية ‏EC‏ للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل ‏بالإسكندرية.

 قام بالتوقيع الدكتور مهندس عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن الجانب الثاني، مارك باريتى السفير الفرنسي بالقاهرة و فابيو جرازي  مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة .

وأكد وزير النقل عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وفرنسا في شتى المجالات خاصة فى مجال النقل للاستفادة من الخبرات الفرنسية ونقل التكنولوجيا الفرنسية وكذلك تنمية وتدريب الكوادر المصرية حيث تم التعاون مع الشركات الفرنسية فى العديد من مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائى.

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وأضاف علي هامش مؤتمر صحفي عقد بمعرض النقل الذكي  اغذية أنه طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية فإنه يجرى تطوير قطاع النقل ليس فقط بالقاهرة الكبرى بل بجميع محافظات الجمهورية لتتواكب مع الطفرة التى يشهدها العالم فى وسائل النقل الجماعى “النقل الأخضر” الصديق للبيئة، لذا وضعت وزارة النقل خطة لتحسين خدمات النقل الجماعى بمحافظة الاسكندرية حيث أنها من اكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان ولما لها من طبيعة ساحرة تجذب السائحين  ، لذا يتم حالياً الاستعداد لطرح أعمال تنفيذ مترو أبو قير (محطة مصر – أبوقير).

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كما يتم حالياً استكمال إجراءات طرح أعمال تنفيذ إعادة تأهيل ترام الرمل بالاسكندرية لإعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل من إشارات ‏وقضبان وإنشاء كبارى فى مناطق ‏التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق ‏الهدف من المشروع المتمثل فى ‏تخفيف التكدسات المرورية وتقديم ‏خدمات مميزة ‏لجمهور الركاب بالإسكندرية والحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها وسيتم تقليل زمن الرحلة إلى 31 دقيقة وسيتم تقليل زمن التقاطر إلى 3 دقيقة.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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