القومية للأنفاق تتلقى 4 عروض لتنفيذ امتداد الخط الثانى شبرا ـ المنيب

مدحت إسماعيلعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تلقت 4 عروض عالمية، لتنفيذ امتداد الخط الثانى شبرا الخيمة ـ المنيب»، إلى مدينة قليوب.وأضافت أنه من ضمن العروض المقدمة حالياً، تحالف «فرنسى ـ ـ مصري»، لافتاً الى أنه تم فتح العروض المقدمة من ال

مدحت إسماعيل

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تلقت 4 عروض عالمية، لتنفيذ امتداد الخط الثانى شبرا الخيمة ـ المنيب»، إلى مدينة قليوب.

وأضافت أنه من ضمن العروض المقدمة حالياً، تحالف «فرنسى ـ ـ مصري»، لافتاً الى أنه تم فتح العروض المقدمة من الشركات وجار تقييمها، موضحاً أن الهيئة تستهدف إنهاء دراسات الجدوى وتصميمات مسار الخط، قبل نهاية العام.

وأشارت إلى أن مصادر تمويل المشروع لم يتم تحديدها بشكل دقيق حتى الآن، خاصة أن المسافة المقرر تنفيذها تبلغ 8 كيلومترات، بعدد 3 محطات سطحية قابلة للزيادة، ومن ثم فإن التكلفة ستكون منخفضة إلى حد ما.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تجرى حالياً تقييما ماليا لأربعة مكاتب استشارية عالمية، من ضمن 6 كانت تقدمت بعروضها لإعداد دراسات المشروع.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أعلنت قبل نهاية العام الماضى، أنها وافقت على تخصيص 20 مليون جنيه للهيئة القومية للأنفاق، للتعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة؛ لتحديث الدراسات اللازمة لمد الخط الثانى، لمدينة قليوب بالقليوبية.

يشار إلى الهيئة القومية للأنفاق، ستبدأ تطوير الخط الأول بمترو الأنفاق «حلوان-المرج»، بداية العام المالى الجديد، والتحديث يشمل شراء قطارات جديدة، وتطوير الحالية منها، بهدف تدعيم الخط لتقليل زمن التقاطر، وتطوير نظم الإشارات، علاوة على تطوير نظم التحكم المركزى المسئولة عن المتابعة، والتحكم فى مسير القطارات، ويضاف إلى ما سبق تحديث نظم الاتصالات، وتجديد القضبان، والأنظمة الكهروميكانيكية.