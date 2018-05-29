القومية للأنفاق تتفاوض على قرض بقيمة 500 مليون يورو

مدحت إسماعيل:تتفاوض الهيئة القومية لمتروالأنفاق، بوزارة النقل، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، على رأسها «الوكالة الفرنسية» لتوفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو، تكلفة تنفيذ الوصلة الأخيرة فى الخط الثالث لمتروالأنفاق، التى تبدأ من محطة هليوبوليس إلى مطار القاهرة، صالة رقم 2، بحسب تصر

مدحت إسماعيل:

تتفاوض الهيئة القومية لمتروالأنفاق، بوزارة النقل، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، على رأسها «الوكالة الفرنسية» لتوفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون يورو، تكلفة تنفيذ الوصلة الأخيرة فى الخط الثالث لمتروالأنفاق، التى تبدأ من محطة هليوبوليس إلى مطار القاهرة، صالة رقم 2، بحسب تصريحات مصدر مسئول.

أضاف المصدر أن الوزارة تستهدف الاستفادة من تواجد الحفار من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، بين محطات هارون حتى نادى الشمس، لافتاً إلى وجود الحفار بمصر يخفض من التكلفة.

يذكر أن المشروع يمتد بطول 6.65 كم ويشمل 5 محطات نفقية هى الحجاز 1، والحجاز2، والكلية الحربية، وشيراتون، ومطار القاهرة، وباكتمال تلك الوصلة يكون الخط الثالث للمتروالأطول فى الشرق الأوسط، بطول حوالى 48 كم، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 96 مليار جنيه.

أطلقت وزارة النقل، نهاية الأسبوع الماضى، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة لمتروالأنفاق بالخط الثالث، بطول 17.7 كيلومتر، ومقرر الانتهاء منها خلال 74 شهراً، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 45 مليار جنيه، منها 900 مليون يوروقرض ميسر من الوكالة الفرنسية، وبنك الاستثمار الأوروبي.

كشفت المصدر، عن أن العمل فى القطار الكهربائى «السلام ـ العاصمة الجديدة«، الممول من الجانب الصينى، آواخر يوليوالمقبل، يتم حالياً تحويل المرافق المتعارضة مع خطى سير المشروع، وإنهائها قريباً.

لفت إلى أن قيمة الدفعة الأولى من القرض الصينى يتم تحديدها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن وزارة النقل كانت تستهدف البدء فى المشروع خلال أبريل الماضى، لكن الانتخابات التى تمت لدى الجانب الصينى، أخرت إجراءات القرض، بعد تشكيل لجان جديدة بشكل كامل، الأمر الذى اضطر تلك اللجان لإجراء مراجعة شاملة للقرض الممنوح لجميع الدول.

يذكر أن القرض الصينى يصل إلى 1.2 مليار دولار، ويبلغ طول المسار 67.846 كم، ويتضمن المشروع 11 محطة.

