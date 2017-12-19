القومية للأنفاق تبرم عقود الإشراف على تنفيذ القطار المكهرب

مدحت إسماعيل أبرمت الهيئة القومية للأنفاق -التابعة لوزارة النقل- اليوم الثلاثاء، عقد الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ قطار العاشر المكهرب مع اتحاد شركات (خطيب وعلمى - تى .بى . أف الإسبانية)، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس هشام عرفات وزير النقل.ووقع عن وزارة النقل، اللواء مهندس طارق جمال

مدحت إسماعيل

أبرمت الهيئة القومية للأنفاق -التابعة لوزارة النقل- اليوم الثلاثاء، عقد الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ قطار العاشر المكهرب مع اتحاد شركات (خطيب وعلمى – تى .بى . أف الإسبانية)، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس هشام عرفات وزير النقل.

ووقع عن وزارة النقل، اللواء مهندس طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الاتحاد هانى كمال شاهين، مدير مكتب خطيب وعلمى بجمهورية مصر العربية.

وصرح رئيس الهيئة القومية للأنفاق بأن إجمالى العقد 7.3 مليون يورو، إضافة إلى 105.5 مليون جنيه، يشمل جميع الأعمال الاستشارية لمراجعة التصميم والإشراف على التنسيق بين مختلف المقاولين، والإشراف على تنفيذ مشروع قطار العاشر من رمضان المكهرب.

جدير بالذكر أن إجمالي تكلفة تنفيذ المشروع تبلغ 1254 مليون دولار، بطول 68 كم، و11 محطة، ويتم تمويلها من خلال قرض ميسر مقدم من الحكومة الصينية، بفائدة 1.8 % تسدد على 15 سنة بعد فترة سماح 5 سنوات.

وأكد أن المشروع يربط الطريق الرئيسى (القاهرة –الإسماعيلية) بكافة المدن (السلام-العبور-المستقبل – الشروق- بدر-الروبيكى)، ويتفرع حتى العاشر من رمضان وفرعة أخرى إلى العاصمة الادارية الجديدة ومده حتى مطار القطامية الجديد، ويخدم مناطق شرق القاهرة ويربط مدينة السلام بداية من المحطة التبادلية للخط الثالث للمترو (عدلى منصور)، ومدينة العبور والشروق وبدر والروبيكى والمنطقة الصناعية والسكنية بالعاشر من رمضان، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة.

