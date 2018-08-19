«القومية للأنفاق» تبدأ إعداد دراسات تطوير مترو «شبرا – المنيب» مطلع 2019

مجمود محسن تبدأ الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، إعداد دراسات تطوير خط «شبرا الخيمة المنيب»، مطلع العام المقبل 2019، بالتزامن مع بدء تطوير الخط الأول « حلوان- المرج».وقال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة، إن التكلفة المتوقعة للخط الثانى تقدر بنحو 6 مليا



مجمود محسن



تبدأ الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، إعداد دراسات تطوير خط «شبرا الخيمة المنيب»، مطلع العام المقبل 2019، بالتزامن مع بدء تطوير الخط الأول « حلوان- المرج».

وقال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة، إن التكلفة المتوقعة للخط الثانى تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، فيما تبلغ تكلفة تطوير «حلوان المرج»، 30 – 34 مليار جنيه وفترة زمنية تستغرق 6 سنوات.

ولفت جمال الدين لـ«المال»، إلى أن تطوير الخط الأول لن يؤثر على حركة التشغيل اليومية، لأن أعمال التطوير ستبدأ من الساعة الواحدة صباحاً حتى الرابعة من ذات اليوم.

وتابع: التطوير يشمل شراء وحدات جديدة فضلا عن تطوير القطارات الحالية بهدف تقليل زمن التقاطر بين الرحلات من 3.5 دقائق إلى 2.5 دقيقة، كما أنه مقرر تطوير نظم التحكم المركزى المسئول عن المتابعة والتحكم فى حركة السير، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصالات.

فى سياق متصل، قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة ستنتهى من تنفيذ الخط الثالث من المترو فى نوفمبر 2022، بتكلفة تزيد على 24 مليار جنيه تمويلا محليا، ونحو 2 مليار يورو قروضا مسيرة من مؤسسات تمويل دولية.

وأوضح جمال الدين أن الهيئة تخطط للانتهاء من تنفيذ الجزء الأول 4A من المرحلة الرابعة فى ديسمبر القادم، بينما تستهدف الانتهاء من تنفيذ الجزء الثانى 4B من المرحلة الرابعة فى ديسمبر 2019.

يشار إلى أن وزارة النقل قررت فى 11 مايو الماضى تغيير منظومة تحصيل التذاكر وفقاً لعدد المحطات، بواقع 3 جنيهات لأول 9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لاستخدام الخط كاملاً، بهدف توفير تكلفة الصيانة الدورية للمرفق وذلك بعد تراكم مديونية على شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق بلغت حتى نهاية العام المالى الماضى 360 مليون جنيه لشركات الكهرباء والمياه والنظافة.