القومية للأنفاق: انتظام حركة تشغيل خطوط المترو الثلاثة والقطار LRT

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1217 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و466 رحلة بالخط الثاني، و253 رحلة بالخط الثالث.

وأشار الهيئة القومية للأنفاق الى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي

مواعيد المترو

بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة إنتظام مواعيد التقاطر والإطمئنان على النظام داخل المحطات، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الاضحى المبارك.

ولفتت الى أن مواعيد العمل خلال عيد الأضحى المبارك، تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الانتهائية من الساعة 5:15 ص، ومواعيد قيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية تختلف من خط إلى آخر، على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:40 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب الساعة 11:55 م، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 11:31 م، و من محطة الكيت كات الساعة 12:05 ص.

وأضافت: ”يتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة آخر القطارات للربط والتبادل بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر وبين الخط الثاني والخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:20 ص، كما أنه تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور“.

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يوميا، والذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

وبخصوص جدول التشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، قالت الهيئة إن بالنسبة لمحطة عدلي منصور سيكون اول رحلة الساعة 6 ص آخر رحلة الساعة 10:30 م، ومحطة الفنون والثقافة ستكون أول رحلة الساعة 6:22 ص وآخر رحلة الساعة 9:22 م، ومحطة العبور الجديدة سيكون أول رحلة الساعة 6:55 صباحا وآخر رحلة الساعة 21:25 م.