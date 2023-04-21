«القومية للأنفاق»: انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط المترو الثلاثة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق انتظام حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر بـ1385 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 510 رحلات بالخط الأول و612 رحلة بالخط الثاني، و263 رحلة بالخط الثالث.

وأشارت الهيئة الى استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولي المرفق بخطوط المترو الثلاثة، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات، وذلك بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ولفتت الى استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال عيد الفطر المبارك، حيث تبدأ مواعيد التشغيل الساعة 5:15 ص، ويكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:15 ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:30 ص، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:07 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:38 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:30 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:30 ص.

الدفع بجميع فرق الطوارئ في محطات المترو المختلفة

وذكرت الهيئة القومية للأنفاق أن تم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

وأشارت إلى انتظام حركة التشغيل الخاصة

الكهربائي الخفيف LRT بإجمالي 136 رحلة يومية الذي يربط محطة عدلي منصور المركزية التبادليه وحى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

وبالنسبة لجدول التشغيل، قالت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيكون (محطة عدلي منصور أول رحلة الساعة 6 ص وآخر رحلة الساعة 10:30 م، ومحطة الفنون والثقافة أول رحلة الساعة 6:23 ص وآخر رحلة الساعة 9:23 م، ومحطة العبور الجديدة ”المعرفة“ اول رحلة الساعة 07:09 ص وآخر رحلة الساعة 21:26، ومحطة بدر اول رحلة الساعة 5:50 ص وآخر رحلة الساعة 10 مساء).