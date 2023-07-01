القومية للأنفاق: القبض على الجزار مرتكب واقعة تعليق اللحم على أحد أعمدة المونوريل

قالت الهيئة القومية للأنفاق أن تم القبض على الجزار مرتكب واقعة تعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل بعد تثبيت احد القواطع الحديدية في العمود.

وفي نفس السياق، أصدرت هيئة الأنفاق بيان صحفي بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على احد أعمدة مونوريل شرق النيل (العمود NCL04-08C2) بعد تثبيت احد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

وذكرت الهيئة أنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات فقد قامت الشرطة بالقبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لقيامه بالتعدي على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشآت ووسائل المواصلات العامة.

وناشدت

النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق المواطنين بالاستمرار في الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبيه التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات، وذلك بهدف مشاركة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصري.