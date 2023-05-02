القومية للأنفاق: إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة الخميس والجمعة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني ”شبرا – المنيب“ يومي الخميس والجمعة القادمين (4 و5 مايو)، لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث

وأضافت الهيئة أنه سيتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل غدا الأربعاء (3 مايو) لمدة 48 ساعة، لافتة إلى أنه سيتم إعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت القادم (6 مايو).

وأكدت الهيئة أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الهيئة القومية للأنفاق أنه سيتم خلال التوقف استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

وذكرت الهيئة أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي.