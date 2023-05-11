القومية للأنفاق: إتمام مرحلة تركيب مسار خط المترو المار أعلى محطة جامعة القاهرة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق الانتهاء من إتمام المرحلة الأولى والأساسية من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة أو معدات رفع ثقيل في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.

وأضاف الهيئة، ”إتمام المرحلة الأولى من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو حدث خلال العملية التى تمت الفترة القليلة الماضية على مدار يومين، وقد تم التنفيذ من خلال دفع الهيكل المعدني المزدوج الحامل لخطي المترو والذى يشكل جزء من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى أحد مشروعات الهيئة القومية للأنفاق التابعة

النقل في المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة الحالية“.

وذكرت الهيئة القومية للأنفاق – في بيان صحفي – أن وزن الهيكل المعدني المنفذ يبلغ حوالي 500 طن بطول أساسي 73 م، وتم دفع الهيكل ليعبر المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة والتي تم إغلاقها أمام الجمهور لمدة يومين لتنفيذ الأعمال مع استمرار الحركة العادية لتشغيل مترو الخط الثاني طوال مدة التنفيذ.

وقالت الهيئة إن تم التنفيذ باستخدام هياكل معدنية مؤقتة تبلغ 24 م في الأمام و 17 م من الخلف للتوجيه وحمل الثقل الموازن للحفاظ على توازن واتجاه الهيكل أثناء عملية الدفع.