القومية للأسمنت : نقل مصانع الشركة لايزال محل دراسة

قالت شركة القومية للأسمنت – فى بيان اليوم الإثنين، للرد على استفسارات البورصة – إن مسألة نقل مصانعها لاتزال محل الدراسة.

وأضافت أن مصانعها لاتزال متوقفة عن إنتاج “الكلينكر” رغم استمرار الشركة فى الإنتاج والبيع.

وتابعت :” أما بالنسبة لتحويل ملف الشركة للتحقيق فلم نواف بأى معلومات عن هذا الموضوع “.

وقالت الشركة فى 24 يناير الماضى، إن وزير قطاع الأعمال، أمر بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب خسائر الشركة وتقييم أداء العاملين .

وتشرف وزارة قطاع الأعمال العام، على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي (2017-2018).

وقالت الشركة في ديسمبر الماضي، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة، باستخدام مزيج الفحم مع مصادر أخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها.

و تأسست القومية للأسمنت عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والإتجار فيه بجميع أنواعه، والجبس الصناعي وحبيبات “الليكا” وجميع أنواع الطوب، و جميع المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء.

