القومية للأسمنت : ما يتردد عن الاعتصامات العمالية غير صحيح

نفت شركة القومية للأسمنت، وجود اعتصامات من جانب العاملين فى الوقت الحالى، جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة فى هذا الشأن، وقالت إن هذه الأخبار غير صحيحة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد تحدثت عن وقفات ومطالبات للعاملين بالشركة.

ونوهت – فى بيان للبورصة اليوم الخميس- بأن الانتاج لايزال قائما فى الوقت الحالى ولايزال تسليم الطلبات للعملاء جاريا.

وأعلنت الشركة الأسبوع الماضى عن توقف الأفران رقم (3)،(4)، فى إطار أعمال الصيانة الدورية.



و قد تأسست الشركة عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)، وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والإتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات “الليكا” وجميع أنواع الطوب وكذلك جميع المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.

وقالت الشركة فى وقت لاحق، إن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالإشراف على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي (2017-2018).

وقالت القومية للأسمنت، في ديسمبر الماضي، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر أخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها الشركة.