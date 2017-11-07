القومية للأسمنت: لازلنا نتفاوض مع إيجاس لجدولة الديون

رجب عزالدين قالت شركة القومية للأسمنت إنها لاتزال فى مرحلة التفاوض مع الشركة القابضة للغازات "إيجاس" لإعادة جدولة المديونية الخاصة بها. جاء هذا فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص الخبر الذى نشرته جريدة المال تحت عنوان " القومية للأسمنت…

رجب عزالدين

قالت شركة القومية للأسمنت إنها لاتزال فى مرحلة التفاوض مع الشركة القابضة للغازات “إيجاس” لإعادة جدولة المديونية الخاصة بها.

جاء هذا فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص الخبر الذى نشرته جريدة المال تحت عنوان ” القومية للأسمنت تتفق مع ايجاس على جدولة 3 مليارات جنيه ديونا”.

وقال علاء عبدالكريم ، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت فى تصريحات للمال إنه سيتم إعداد مخطط زمنى بسداد الأقساط، وإجمالى المديونية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا موافقة «إيجاس» على إرجاء السداد، لحين بدء تشغيل طاحونتى الفحم بمصانع الشركة لإنتاج الطاقة.

كانت «القومية للأسمنت»، قد طرحت مناقصة لشراء طاحونتى أسمنت منذ عدة أسابيع، إلا أنه تم إلغاؤها بناء على توصية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – الكيان الأم- بضرورة تدبير السيولة اللازمة للشراء أولا.

يأتى ذلك فى ظل تكبد «القومية للأسمنت» – شركة الأسمنت الحكومية الوحيدة – خسائر مستمرة بلغت 582 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2016، بارتفاع قدره %385 عن العام المالى 2016/2015.

ورجح رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت انتهاء إجراءات شراء وتركيب طاحونتى الفحم قبل منتصف عام 2018.

يُذكر أن «القومية للأسمنت» كانت قد طالبت وزراة البترول بتزويدها بكميات من «المازوت» لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى، إلا أن الوزارة اشترطت موافقة «الشركة القابضة للغاز الطبيعى – إيجاس» على توريد المازوت بدلا من الغاز، بالاضافة إلى سداد قيمته مقدمًا. وذلك حسب لتصريحات سابقة لسعيد عبد المعطى، الرئيس السابق للشركة.

وكان عبد المعطى كشف أن الشركة تعتزم تمويل عملية شراء وتركيب الطواحين الجديدة من حصيلة التخارج المزمع من حصصها بشركتى «النهضة» و«السويس» للأسمنت.

ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة للقومية على بحث إمكانية عرض كامل أو جزء من حصتها بشركة النهضة للأسمنت، البالغة %30، والسويس للأسمنت البالغة %2.