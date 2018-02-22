القومية للأسمنت.. حكاية سهم متوقف عن التداول منذ 13 جلسة

رئيس الشركة: نتواصل مع إدارة البورصة لبحث الأمر أحمد علي للجلسة 13 على التوالي، وما زال ادارة البورصة مستمرة في مسلسل إيقاف التداول على سهم "القومية للأسمنت" - الشركة الحكومية الوحيدة بقطاع الأسمنت – التي تستمر في مسلسل تكبد الخسائر وارتفاع الديون لتسجل في مجملها نحو 4 مليارات جنيه تقريبًا.

رئيس الشركة: نتواصل مع إدارة البورصة لبحث الأمر





أحمد علي



للجلسة 13 على التوالي، وما زال ادارة البورصة مستمرة في مسلسل إيقاف التداول على سهم “القومية للأسمنت” – الشركة الحكومية الوحيدة بقطاع الأسمنت – التي تستمر في مسلسل تكبد الخسائر وارتفاع الديون لتسجل في مجملها نحو 4 مليارات جنيه تقريبًا.

يُذكر أن خسائر شركة “القومية للأسمنت” خلال العام المالى 2016-2017 بلغت نحو 981 مليون جنيه، فيما تخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه.

وكانت البورصة قد قررت إيقاف السهم عن التداول في جلسة الـ 5 من فبراير الجاري، وذلك عقب انتشار أنباء عن تحريك ملف بمخالفات فساد الى النيابة العامة.

وردت الشركة في بيان لها في ذات اليوم، بأنها لم يرد إليها أية معلومات بشأت تحويل ملف الشركة للتحقيق، بالإضافة الى اعلانها استمرارية توقف مصانع الشركة عن انتاج الكلنكر .

ورغم بيان شركة “القومية للأسمنت” وردها على استفسارات البورصة، الا ان الأخيرة لم ترتضي بالبيان، وطالبت الشركة بمزيدًا من التوضيحات بشأن مخالفات الفساد.

من جهته قال محمد رضوان، رئيس مجلس ادارة شركة “القومية للأسمنت”، ان شركته تبحث مع مسئولي البورصة عودة التعامل على السهم مرة أخرى، وذلك في ظل تنفيذ كافة مطالب ادارة البورصة.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن شركته تعمل حاليًا على اعداد تقرير بالملاحظات التي تخص الادارات السابقة والتي قد تشتمل على مخالفات مالية كبيرة ومتوسطة الحجم.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة “القومية للأسمنت”، ان شركته تتعاون مع الشركة القابضة الكيماوية – الشركة الأم – في ملف المخالفات، مشيرًا الى ان جهات التحقيق هي التي ستفصل في هذا الأمر.

ويُذكر ان الجهاز المركزي للمحاسبات قد رصد عدد من المخالفات كان أبرزها ايقاف العمل بفرني 3 و 4 بمصانع الشركة رغم انفاق 1.16 مليار جنيه على تطويرهما، بالإضافة الى اتفاق “القومية للأسمنت” مع شركة FSL الدانماركية – المسئولة عن الأعمال الفنية وتشغيل خطوط الانتاج- في ديسمبر الماضي على تحمل الأولى 28 مليون جنيه مقابل فوائد مديونية FSL نتيجة توقف العمل بالمصنعين، ونقص المعدات.

وأشار الجهاز الى وجود اتفاق لبيع نحو 400 الف طن كلينكر بسعر 510 جنيهات للطن بالامر المباشر، لينتج عنه خسائر بقيمة 124 مليون جنيه دون اجراء اللوائح المعمول بها والتي تنص على اجراء مزايدة او تلقي عروض أسعار.

ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأن شركة “القومية للأسمنت” قامت بتحويل حصيلة بيع الـ 400 الف طن من الكنلكر لشركة FSL الدانماركية لسداد مستحقات الأخيرة رغم حاجة “القومية” لكميات الكلينكر المباعة.