القومية للأسمنت: توقف الأفران للصيانة والإنتاج مستمر

رجب عزالدين:







قالت شركة القومية للأسمنت إن توقف الأفران رقم (3)،(4)، جاء فى إطار أعمال الصيانة وذلك ردا على استفسارات البورصة بخصوص هذا الشأن اليوم الأربعاء.







وأضافت الشركة إنها تسعى حاليا لتغيير منظومة الطاقة لتحسين اقتصاديات الانتاج أثناء أعمال التوقف للصيانة مشيرة إلى أن عملية الانتاج مستمرة ولم تتوقف.







تأسست الشركة عام 1956، وتعد إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة (95.0041%)،وتعمل فى مجال إنتاج الأسمنت والإتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات الليكا وجميع أنواع الطوب وكذلك جميع المنتجات التى لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة.







وقالت الشركة فى وقت لاحق إن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالإشراف على إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة، وعرض الشراء الخاص بطاحونة الفحم المدرجة في موازنة العام المالي 2017-2018.







وقالت القومية للأسمنت، في ديسمبر الماضي، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت تشكيل لجنة لتعديل منظومة الطاقة باستخدام مزيج الفحم مع مصادر اخرى كمصادر بديلة للطاقة التي تستخدمها الشركة.

