القومية للأسمنت توضح كيفية تمويلها مصنع المنيا

أحمد علي وافقت الجمعية العمومية للشركة "القومية للأسمنت" على تدبير التكلفة الاستثمارية الخاصة بنقل مصنعها الى محافظة المنيا، عبر بيع كامل حصصها بكل من شركة "السويس للأسمنت" و "النهضة للأسمنت".وكشف محمد رضوان، رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للأسمنت، ان شركته ستسير في إجراءات بيع حصصها بشركتي

أحمد علي



وافقت الجمعية العمومية للشركة “القومية للأسمنت” على تدبير التكلفة الاستثمارية الخاصة بنقل مصنعها الى محافظة المنيا، عبر بيع كامل حصصها بكل من شركة “السويس للأسمنت” و “النهضة للأسمنت”.

وكشف محمد رضوان، رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للأسمنت، ان شركته ستسير في إجراءات بيع حصصها بشركتي “السويس للأسمنت” و”النهضة للأسمنت” حال الانتهاء من الحصول على موافقات هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص أرض المنيا.

وكانت “المال” قد كشفت عن موافقة الحكومة على تخصيص نحو 1.5 مليون متر بمحافظة المنيا، وبالمجان دون تحمل “القومية للأسمنت” أي تكاليف في ظل معاناة الشركة المالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن “القومية للأسمنت” ستسدد ايضًا الديون المتراكمة من حصيلة بيع أرض مصنع الشركة بمنطقة التبين –حلوان بالإضافة إلي بيع حصصها بالنهضة والسويس للأسمنت.

وتمتلك “القومية للأسمنت” نحو 30% من أسهم شركة “النهضة للأسمنت” بالإضافة الى 2% من أسهم شركة السويس للأسمنت.



و أكد رئيس مجلس ادارة القومية للأسمنت، ان الأخيرة ستخاطب الجهات الدائنة وهي الشركة القابضة للغاز الطبيعي و الكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك المقرضة لجدولة الديون البالغة 4 مليارات جنيه وذلك عقب اعادة تشغيل الشركة بمحافظة المنيا.

وعن الشطب الاختياري بالبورصة، أوضح رضوان، أن مساهمي التداول الحر رفضوا بيع حصصهم بالشركة، وقرروا الاستمرار في هيكل ملكية الشركة ترقبًا لخطة الاصلاح وانقاذ الشركة.

وقد تقدمت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – المالكة 95.024% من أسهم شركة القومية للأسمنت- بعرض شراء لباقي لأسهم التداول الحر بـ “القومية” والبالغة 4.825%.

والجدير بالذكر ان مجلس ادارة “القومية للأسمنت” الحالي قد أرسل ملفا لنيابة الأموال العامة يضم مخالفات تخص عملية تطوير مصانع الشركة 3 و 4 والتي انتهت منذ عامين بتكلفة تخطت المليار جنيه دون أي جدوى منها.

وبلغت الديون المتراكمة على شركة “القومية للأسمنت” نحو 4 مليارات جنيه تقريبًا، فيما تكبدت الشركة خسائر خلال العام المالى 2016-2017 بلغت نحو 981 مليون جنيه.