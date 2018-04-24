القومية للأسمنت تقرر خفض حوافز العاملين إلى 75% سنويًا

أحمد علىقررت الشركة القومية للأسمنت، تخفيض نسب الحوافز الإنتاجية التى يتم صرفها سنويا إلى %75، بدلًا من %485 للإدارة العليا و %385 للعمال، وذلك بهدف تقليل الخسائر المتراكمة.وبلغت مديونية «القومية للأسمنت» نحو 4 مليارات جنيه تقريبًا، وتكبدت نحو 981 مليون جنيه، خسائر خلال العام

أحمد على

قررت الشركة القومية للأسمنت، تخفيض نسب الحوافز الإنتاجية التى يتم صرفها سنويا إلى %75، بدلًا من %485 للإدارة العليا و %385 للعمال، وذلك بهدف تقليل الخسائر المتراكمة.

وبلغت مديونية «القومية للأسمنت» نحو 4 مليارات جنيه تقريبًا، وتكبدت نحو 981 مليون جنيه، خسائر خلال العام المالى 2016 – 2017.

وكشف رئيس مجلس الإدارة، محمد رضوان، أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – المساهم الرئيسى – وافقت على قرار تخفيض الحوافز ، بهدف تقليل المصروفات والخسائر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الحوافز الإنتاجية تكبد الشركة مصروفات بحوالى 1.5 مليار جنيه سنويًا، فى الوقت الذى تُعانى فيه الشركة من تراكم الديون و الخسائر، نتيجة للسياسات الخاطئة للإدارات السابقة.

وأكد أن دورة العمل تنصب فى الوقت الراهن على طحن الكلنكر فقط، فى ظل توقف أفران مصنع 3 و 4، لأن تشغيلهما يتسبب فى خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن توقف المصنعين مستمر حتي الانتها من دراسة الخيارات المتاحة، بشكل يجنب الشركة خسائر التشغيل المحتملة.

يُذكر أن «القومية للأسمنت» –الشركة الحكومية الوحيدة بالقطاع- تمر بظروف فى غاية الصعوبة، تتمثل فى تكبدها ديون تخطت 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى اعتصامات واضرابات العمال، اعتراضًا على توقف مصانعها عن العمل، إلى جانب التحقيق فى مخالفات الفساد الإدارى والمالى، من جانب نيابة الأموال العامة، وذلك من خلال تقرير أعدته إدارة الشركة الحالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.