القومية للأسمنت تخاطب البورصة لبحث أسباب إيقاف السهم

- الشركة رصدت مخالفات إدارية.. وسترسلها إلى جهات التحقيق أحمد علي خاطبت شركة القومية للأسمنت، إدارة البورصة عدة مرات من أجل إعادة التداول على السهم، خاصة في ظل تنفيذ كافة مطالب البورصة. كانت إدارة البورصة قد أوقفت التعامل على سهم القومية للأسمنت، منذ جلسة الـ 5 من فبراير الجاري، عقب انتشار أخبار

– الشركة رصدت مخالفات إدارية.. وسترسلها إلى جهات التحقيق





أحمد علي

خاطبت شركة القومية للأسمنت، إدارة البورصة عدة مرات من أجل إعادة التداول على السهم، خاصة في ظل تنفيذ كافة مطالب البورصة.

كانت إدارة البورصة قد أوقفت التعامل على سهم القومية للأسمنت، منذ جلسة الـ 5 من فبراير الجاري، عقب انتشار أخبار تخص ملفات الفساد بالشركة.

وصرح محمد رضوان رئيس الشركة، لـ”المال”، بأن شركته سترسل مندوبًا لإدارة البورصة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إيقاف تداول السهم لأسبوعين متتالين.

وعلى جانب آخر، رصدت الشركة القومية للأسمنت -الشركة الحكومية الوحيدة بالقطاع- مخالفات إدارية تخص مجالس الإدارات السابقة، وتعتزم إرسال تقرير بتلك المخالفات لوزارة قطاع الأعمال، والشركة القابضة الكيماوية “الشركة الأم”، تمهيدًا لبدء التحقيق فيها من قبل جهات التحقيق ممثلة في “نيابة الأموال العامة”.

وكشف رضوان أن شركته رصدت عدة مخالفات إدارية تسببت في تحملها خسائر مالية متوسطة وكبيرة الحجم، وذلك من وجهة نظرهم.

وأضاف أن شركته ستنتهي من إعداد تقارير بالمخالفات المرصودة خلال أيام، مشيرًا إلى اعتزامها إرسال التقارير إلى جهات التحقيق “نيابة الأموال العامة” من خلال وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة الكيماوية “الشركة الأم”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة القومية للأسمنت، أن شركته ستنتظر انتهاء جهات التحقيق من بحث المخالفات المرصودة للتأكد من صحتها أو عدمها، مؤكدًا أنها تبحث المخالفات بتكليف من وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة الكيماوية.

كانت بعض المصادر قد صرحت بوجود مخالفات فساد يتعلق بقيام “القومية للأسمنت” ببيع كميات من الكلنكر بالأمر المباشر، بجانب وجود مخالفات في العقد المبرم الخاص بفرن طحن الكلنكر بالشركة.

وحدد الجهاز المركزي للمحاسبات عدد من المخالفات، كان أبرزها إيقاف العمل بفرني 3 و4 بمصانع الشركة رغم إنفاق 1.16 مليار جنيه على تطويرهما، بالإضافة إلى اتفاق “القومية للأسمنت” مع شركة FSL الدانماركية – المسئولة عن الأعمال الفنية وتشغيل خطوط الإنتاج- في ديسمبر الماضي- على تحمل الأولى 28 مليون جنيه مقابل فوائد مديونية FSL نتيجة توقف العمل بالمصنعين، ونقص المعدات.

وأشار الجهاز إلى وجود اتفاق لبيع 400 ألف طن كلينكر بسعر 510 جنيهًا للطن بالأمر المباشر، لينتج عنه خسائر بقيمة 124 مليون جنيه دون إجراء اللوائح المعمول بها، والتي تنص على إجراء مزايدة أو تلقي عروض أسعار.

ولفت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن شركة “القومية للأسمنت” حولت حصيلة بيع الـ 400 ألف طن من الكنلكر لشركة FSL الدانماركية، لسداد مستحقات الأخيرة رغم حاجة “القومية” لكميات الكلينكر المباعة.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة سيقوم بالرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عبر توضيح المخالفات سالفة الذكر، مشيرًا إلى وجود مخالفات حملت الشركة لخسائر كبيرة.

يُذكر أن خسائر شركة “القومية للاسمنت” خلال العام المالى 2016-2017 قد بلغت 981 مليون جنيه، وتخطت الديون المتراكمة عليها حاجز الـ 4 مليارات جنيه.