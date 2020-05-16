«القومية للأسمنت» تجري مزادًا علنيًّا لبيع معدات وآلات خردة الثلاثاء المقبل ﻿

تطرح الشركة القومية للأسمنت تحت التصفية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عبر مزاد علني معدات وآلات خردة متبقية من معدات الخط الأول والثاني للبيع يوم الثلاثاء القادم.

وقال إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة لـ”المال”، إنه سيتم طرح الخردة والآلات المتبقية من بيع الخط الأول والتاني ودمجهم لعرضهم للبيع في مزاد علني للحصول على أعلى سعر، بعد عدم تلقي سعر مناسب لبيعها في المزادات السابقة.

وأشار إلى أن الخطوط المباعة والمعدات تعد منتهية تكنولوجيًا ومتهالكة وغير صالحة لبيعها كتلة واحدة، وتم تقطيعها إلى أجزاء بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة.

ونجحت الشركة القومية للأسمنت -تحت التصفية، فى بيع خط الإنتاج الأول والثانى عبر مزاد علنى، بقيمة تبلغ 32 مليون جنيه، من إجمالى 4 خطوط تابعة للشركة، ضمن مخطط طرح سلسلة مزادات جديدة لبيع باقى المعدات والخردة والخطوط، بهدف سداد المستحقات والمديونيات، طبقًا لإبراهيم المناسترلى للمصفى العام للشركة، في وقت سابق ل “المال”.

وأضاف المصفي العام أن هناك مفاوضات مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لعقد لجنة ترضية لصرف دفعة من مستحقات العاملين قبل نهاية مايو.

يُذكر أن الجمعية العمومية بـالقومية للأسمنت برئاسة عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قررت تصفية الشركة فى أكتوبر 2018، لعدم الجدوى من استمرارها اقتصاديا، وبعد تآكل رأس المال لأكثر من 12 مرة وتضاعف الخسائر، تكبدت الشركة خسائر 861 مليون جنيه نهاية يونيو 2018، مقابل 1.2 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.