«القومية للأسمنت» تتنازل عن أراضٍ لـ«إيجاس» مقابل 3.5 مليار جنيه ديوناً

أحمد علىاتفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع نظيرتها القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» على تسوية ديون شركة «القومية للأسمنت» البالغة 3.5 مليار جنيه تقريبًا.وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن «القومية للأسمنت» ستت

أحمد على

اتفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع نظيرتها القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس» على تسوية ديون شركة «القومية للأسمنت» البالغة 3.5 مليار جنيه تقريبًا.

وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن «القومية للأسمنت» ستتنازل عن قطع أراض مملوكة لها بمنطقة التبين – حلوان بمساحة 3 ملايين متر لصالح «إيجاس» مقابل إسقاط المديونية.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تسوية ديون بقيمة 3.5 مليار جنيه بشكل نقدى أمر فى غاية الصعوبة فى ظل التعثر المالى الذى تمر به شركة «القومية للأسمنت» والتى توقفت عن العمل منذ عدة أشهر.

وأوضح أن قيمة فواتير الغاز الطبيعى لكل من شركة «القومية للأسمنت» و«الدلتا للأسمنت» تمثل أكثر من %90 من إجمالى مديونيات الشركات التابعة للقابضة الكيماوية.

يُذكر أن «المال» كانت قد كشفت مؤخرا عن اتفاق «الكيماوية» مع «إيجاس» على تسوية مستحقاتها لدى شركة «الدلتا للأسمدة» من خلال استحواذ «إيجاس» على حصة من أسهم الشركة.

ومن جانب آخر، كشف «مصطفى»، عن تعيين شركة «HC» كمستشار مالى لإدارة عملية شراء أسهم التداول الحر للشركة القومية للأسمنت والبالغة %4.8.

وكانت «المال» قد كشفت مؤخرا عن اعتزام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تقديم عرض لشراء حصة التداول الحر بشركتها التابعة «القومية للأسمنت» والبالغة %4.8 بقيمة إجمالية تتخطى 56 مليون جنيه، لتستحوذ «القابضة الكيماوية» على %100 من أسهم التابعة، فى إطار خطة الشركة للشطب من جداول البورصة المصرية.

وتكبدت الشركة القومية للأسمنت خسائر على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه للأعوام -2013 2014 إلى -2016 2017 على التوالى، وبرقم الخسائر المحقق فى العام المالى الأخير، تكون القومية للأسمنت الأعلى تكبدًا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام.

وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسى من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت فى الشركة بنحو %60 عن متوسط تكلفته فى الشركات المنافسة.

وبناء على تلك الخسائر يتولى فريق استشارى من كلية الهندسة بجامعة القاهرة دراسة البدائل المتاحة لـ«القومية للأسمنت» سواء بالاستمرار فى نشاطها أو تصفية الشركة.