القومية للأسمنت تتفق مع إيجاس على جدولة 3 مليارات جنيه

المال – خاص: اتفقت شركة القومية للأسمنت، مع الشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، على جدولة مديونيات مستحقة للأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه، تمثل قيمة الغاز المورد لـ«القومية»، خلال الـ 5 أعوام الماضية. وقال علاء عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه سي



المال – خاص:

اتفقت شركة القومية للأسمنت، مع الشركة القابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، على جدولة مديونيات مستحقة للأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه، تمثل قيمة الغاز المورد لـ«القومية»، خلال الـ 5 أعوام الماضية.

وقال علاء عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إنه سيتم إعداد مخطط زمنى بسداد الأقساط، وإجمالى المديونية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا موافقة «إيجاس» على إرجاء السداد، لحين بدء تشغيل طاحونتى الفحم بمصانع الشركة لإنتاج الطاقة.

كانت «القومية للأسمنت»، قد طرحت مناقصة لشراء طاحونتى أسمنت منذ عدة أسابيع، إلا أنه تم إلغاؤها بناء على توصية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية – الكيان الأم- بضرورة تدبير السيولة اللازمة للشراء أولا.

يأتى ذلك فى ظل تكبد «القومية للأسمنت» – شركة الأسمنت الحكومية الوحيدة – خسائر مستمرة بلغت 582 مليون جنيه فى العام المالى 2017/2016، بارتفاع قدره %385 عن العام المالى 2016/2015.

ورجح رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت انتهاء إجراءات شراء وتركيب طاحونتى الفحم قبل منتصف عام 2018.

يُذكر أن «القومية للأسمنت» كانت قد طالبت وزراة البترول بتزويدها بكميات من «المازوت» لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى، إلا أن الوزارة اشترطت موافقة «الشركة القابضة للغاز الطبيعى – إيجاس» على توريد المازوت بدلا من الغاز، بالاضافة إلى سداد قيمته مقدمًا. وذلك حسب لتصريحات سابقة لسعيد عبد المعطى، الرئيس السابق للشركة.

وكان عبد المعطى كشف أن الشركة تعتزم تمويل عملية شراء وتركيب الطواحين الجديدة من حصيلة التخارج المزمع من حصصها بشركتى «النهضة» و«السويس» للأسمنت.

ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة للقومية على بحث إمكانية عرض كامل أو جزء من حصتها بشركة النهضة للأسمنت، البالغة %30، والسويس للأسمنت البالغة %2.

