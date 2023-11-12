«القومية لسلامة الغذاء» تعرض آلية اعتماد المنشآت في القائمة البيضاء على مصانع الألبان بغرفة الإسكندرية

قام عدد من مسؤولي بعض الإدارات في الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعقد ندوه ولقاء موسع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة منتجات الألبان في الغرفة التجارية في الإسكندريه حول آلية اعتماد المنشآت في القائمة البيضاء داخل الهيئة بما ينعكس على أدائهم وتطوير أعمالهم وأنشطتهم في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل، مسؤول المصانع فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة قامت بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بها، وأصبح متاح عليه هناك بيانات كل إدارة في الهيئة وكيفية التواصل معها.

وأضاف خلال اللقاء أن تطوير الموقع الإلكترونى بات يتيح الدليل المختصر، والذي يتم من خلال هذا الدليل المختصر المراقبه على المصانع و الجهات.

وأشار عبد الفضيل إلى أن الدليل المختصر وقائمه الفحص المستخدمة ونموذج تعديل النشاط جميعها بيانات أصبحت متوفره على الموقع الإلكتروني للهيئه القومية لسلامه الغذاء .

وأكد مسؤول المصانع فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن الفترة الحاليه تشهد سهوله عملية التسجيل لمن يرغب ، لافتاً إلى هناك العديد من اعمال التطوير التي قامت بها الهيئة ومنها الإجتماعات .

ولفت عبد الفضيل إلى أن هناك مجموعة من الاجتماعات التى يتم عقدها مع المنشأت أولها يكون اجتماع بعد التسجيل في الهيئه ثم أجتماع قبل المأموريه التي تتوجه للجهه او المنشأه ، ثم أجتماع لاحق بعد المأموريه التي تتجه للمنشأه ، ثم بعد ذلك يتم عقد اجتماع للمتابعه .

وأكد على أن اجتماعات المتابعه هو يكون لأي مصنع يواجه مشكله يتم المتابعة معه عبر فريق يسمى فريق الدعم .

وأكد على أن الهيئه بدأت بالأخذ بالاجراءات التصحيحيه والتي والتي يكون الهدف منها ان يتوافق المصنع مع متطلبات سلامه الغذاء مع وضع نظام فعال لسلامه الغذاء .

وأشار إلى آليه تسجيل المنشآت والتي تم عرضها حيث يتم تسجيل عبر الموقع الإللكترونى للهيئة ، ثم يصل بعد ذلك بريد الكتروني من الهيئة ثم يتبع ذلك عدد من الخطوات .

وأشار إلى وجود آليه اعتماد المنشات في القائمه البيضاء ، لافتاً إلى أن قائمه الفحص تضم ثلاث بنود .

وأكد على أن البند الاول من قائمه الفحص يشمل متطلبات أساسيه مثل أرضيات والحوائط ، أما البند الثاني فهو ما له تأثير غير مباشر على سلامه الغذاء مثل السجلات ، أما البند الثالث ماله تأثير قوي ومباشر على سلامه الغذاء .

وكان المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أصدر تقريره الأسبوعي الـ 40، وذلك عن الفترة من 4 – 10 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي

حيث نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 5 مصانع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 27 زيارة، وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة البيضاء، وأصدرت الإدارة 375 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الإدارة في حضور اجتماع مشترك مع مصلحة الجمارك ووزارة النقل والخاص بالخط الملاحي السريع بين مصر وإيطاليا، كما تم حضور اجتماع تنسيقي مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي بشأن موسم الموالح.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3215 رسالة بإجمالي 155000 طن بزيادة نحو 11000 طن عن الأسبوع الماضي، تنوعت مابين 515 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعةولا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 9000 طن، تليها الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 8000 طن، تليه الفراولة بإجمالي 5000 طن، ثم الليمون بـــإجمالي 4000 طن.

ومثلت المغرب والسعودية والسودان وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 152 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 530 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 525 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 500 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1775 رسالة بنحو 478100 طن، تم رفض 19 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 177 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا وبلغاريا وأندونيسيا وأوكرانيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 433 رسالة، يليه ميناء بور سعيد والذي احتل المركز الثاني بـ 373 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 303 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 67 منتج و12 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 630 منتج جديد، وأصدرت 6 شهادات بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 48 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة-مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 27 شكوى، وجاري فحص 21 شكوى. وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1584 فرع لعدد 47 سلسة تجارية