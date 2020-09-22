بورصة وشركات

«القومية لإدارة الأصول» تنشئ مشروعا عقاريا في الشروق باستثمارات نصف مليار جنيه

يتبع الشركة القومية لإدارة الأصول 3 شركات
منى عبدالباري 8:51 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 8:51 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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تعتزم الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار إنشاء مشروع عقارى متكامل فى «نيو هليوبوليس»، بمدينة الشروق على مساحة 25 فدانا باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.

وكشف شريف سامى، رئيس الشركة – فى تصريحات لـ«المال» – أنها بدأت مرحلة تخطيط المشروع، بعدما اشترت الأرض المقام عليها من شركة مصر الجديدة للإسكان، لافتا إلى أن تكلفته الاستثمارية قد ترتفع فى مراحل لاحقة.

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وأوضح أن الشركة تعمل على توفير متطلبات القرار الوزارى الخاص بالمشروع تمهيداً لبدء التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع سيضم وحدات سكنية عبارة عن عمارات من 4 طوابق وفيلات صغيرة (تاون هاوس) على %50 من مساحة الأرض، بإجمالى 770 وحدة سكنية، وأخرى خدمية وإدارية وتجارية على مساحة %12 من الأرض، وسيتم تخصيص النسبة المتبقية بواقع %38 للطرق والممرات والمساحات الخضراء.

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وأوضح أن خدمات إدارة المشروع ستقوم بتقديمها الشركة الاستشارية لإدارة مشروعات التشييد، التابعة للشركة القومية، كما تم التعاقد مع مكتب محرم – باخوم لوضع المخطط المعمارى والتصميمات.

ويتوزع هيكل ملكية القومية لإدارة الأصول بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وهى المساهم الرئيسى، وشركتى النصر للإسكان والتعمير والنصر العامة للمقاولات (حسن علام)، وتعمل فى مجالات عديدة مرتبطة بالعقارات، تشمل توفير البيانات المكانية والمساحية والتحليل الدقيق لمحافظ أراضى الهيئات والشركات.

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ويتبع الشركة القومية لإدارة الأصول 3 شركات، وهى «ريل ماركتنج» للتسويق و«فاسيلتيز» لإدارة وتشغيل وصيانة المنشآت، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات.

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بقلم منى عبدالباري

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