القومى للمسرح يُكرم رئيس بنك مصر

سلوى عثمان:قدم وزير الثقافة حلمى النمنم، ورئيس المهرجان القومى للمسرح، الدكتور حسن عطية، ومدير المهرجان إسماعيل مختار، مجموعة من شهادات التقدير فى ختام فاعليات المهرجان، الذى يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.الشهادات تسلمها محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وإيمان عقيل، رئيس لجنة العلاقات ا

سلوى عثمان:



قدم وزير الثقافة حلمى النمنم، ورئيس المهرجان القومى للمسرح، الدكتور حسن عطية، ومدير المهرجان إسماعيل مختار، مجموعة من شهادات التقدير فى ختام فاعليات المهرجان، الذى يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الشهادات تسلمها محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وإيمان عقيل، رئيس لجنة العلاقات الثقافية الخارجية، ومحمد الجناينى، عن أحد عروض مسرح الشارع، كما نال شهادة تقدير من الدول العربية، المبدع بشار العليمي، والدكتور طارق الربح من العراق، والفنان نجاة نجم،

وفاز بجائزة المقال النقدى، وهى جائزة مستحدثة، الناقد المسرحى، عبد الناصر حنفى، عن مقال بعنوان “الدمى والوعى والعالم”، وتسلم الجائزة بقيمة 25 ألف جنيه.

وأعلنت الدكتورة نسرين البغدادى، رئيس المركز القومى للبحوث الاحصائية والجنائية، عن جائزة العروض المختارة، وفاز بها عرض “الجسر”، الذى أخرجه وليد طلعت، ومن إنتاج الجامعة الألمانية.



بدأت فاعليات المهرجان القومى للمسرح في الفترة من 13 وحتى 27 يوليو، وشارك ضمن مسابقته الرسمية 19 عرضا مسرحيا، واستضاف عروضا من دولة الامارات والعراق، وكرم المهرجان خمسة مسرحيين منهن عايدة عبد العزيز، وسمير العصفورى، والدكتور محمد شيحة، وأطلق اسم الناقدة المسرحية نهاد صليحة، على دورة هذا العام.