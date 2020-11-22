«القومى للبحوث» : إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا بداية العام المقبل (فيديو)

بعد الموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء على بدء التجربة الأولى من اللقاح المصري

أكد الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومى للبحوث، أنه بداية من الشهور الأولى من العام المقبل 2021، سيكون هناك لقاح مصري لفيروس كورونا، بعد الموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء على بدء التجربة الأولي من اللقاح المصري.

وقال معوض خلال مداخله هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسئولتي على قناة صدى البلد، إنه تم عمل تجربة على حيوانات التجارب، وكانت نسبة النجاح 95٪ .

موضحا أن التجارب الإكلينيكية على المتطوعين ستبدأ بعد شهر من الآن.

وأضاف معوض، أن أعداد المتطوعين خلال التجربة الأولى من الفيروس سيتراوح من 60 إلى 70 متطوعًا، والتجربة الثانية من 3 الي 5 آلاف متطوع ، والتجربة الثالثة من 30 الي 60 الف متطوع.

وأكد “معوض”، أنه بعد الموافقة من وزارة الصحة وهيئة الدواء على إنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا، سيتم إنتاج نحو 5 آلاف جرعة كبداية وعند إثبات الكفاءة على المتطوعين سيتم إنتاج جرعات أكبر.

