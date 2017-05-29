القومى للأورام : من كل 100 ألف نسمة هناك 130 مصابون بالسرطان

أحمد الدسوقى قال الدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، إنه مِن بين 100 ألف نسمة هناك 130 حالة مصابة بالسرطان، مؤكدًا أن هناك مشكلة فى الأماكن العلاجية لهذا المرض بمصر. وأكد، فى برنامج ما وراء الحدث مع الإعلامية لميس الحديدى، أن تحدى السرطان ليس سهلًا، لافتًا إلى أنه تعلَّم من الطفل ز

أحمد الدسوقى





قال الدكتور محمد لطيف، عميد المعهد القومى للأورام، إنه مِن بين 100 ألف نسمة هناك 130 حالة مصابة بالسرطان، مؤكدًا أن هناك مشكلة فى الأماكن العلاجية لهذا المرض بمصر.

وأكد، فى برنامج ما وراء الحدث مع الإعلامية لميس الحديدى، أن تحدى السرطان ليس سهلًا، لافتًا إلى أنه تعلَّم من الطفل زين معنى الإرادة.

يُشار إلى أن زين يوسف “10 سنوات”، أحد الأطفال المصابين بالسرطان، والذى شغل مواقع التواصل الاجتماعى منذ بدء شهر رمضان الكريم، وتم تشخيص حالته بأنها أسوأ أنواع السرطان، ومن الحالات النادرة، وهو سرطان الخلايا الجذعية من الدرجة الرابعة، منذ أن كان في السادسة من عمره.

ورغم صغر سن زين البطل فإنه بدأ رحلة علاج صعبة، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع، وبعد الانتهاء من العلاج ظهر المرض مرة أخرى في المخ، ورغم ذلك يحرص زين على استكمال تعليمه والذَّهاب للمدرسة بشكل طبيعي، بل يمارس أيضًا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود.