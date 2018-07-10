القومى لعلوم البحار ينظم احتفالا باليوم العالمى للمحيطات

المال- خاصبرعاية د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم المعهد القومي لعلوم والبحار والمصايد، غدًا الأربعاء، احتفالية بعنوان "اليوم العالمى للمحيطات"، والتى ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بمقر مكتبة الإسكندرية.وأشارت د. سوزان خليف، رئيس المعهد، إلى أن الا

المال- خاص





برعاية د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ينظم المعهد القومي لعلوم والبحار والمصايد، غدًا الأربعاء، احتفالية بعنوان “اليوم العالمى للمحيطات”، والتى ينظمها المعهد بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، بمقر مكتبة الإسكندرية.

وأشارت د. سوزان خليف، رئيس المعهد، إلى أن الاحتفالية تأتي في إطار برنامج الأمم المتحدة لعلوم البحار الذي أطلق العام الحالي 2018، موضحة أن تنظيم المعهد لهذه الاحتفالية يأتى من منطلق دوره كمنسق عام فى اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات “IOC”، مضيفة أن برنامج الحفل يتضمن عددًا من المحاضرات العامة، وفيلمًا وثائقيًّا، ومعرضًا مفتوحًا للزائرين على مدار اليوم خاصًّا بالاحتفال.

جديرٌ بالذكر أن اللجنة الدولية الحكومية للمحيطات “IOC” تأسست عام 1960 كهيئة مستقلة داخل منظمة الأمم المتحدة، وتعد هى اللجنة الوحيدة داخل المنظمة المختصة بعلوم البحار، وتستهدف تعزيز التعاون الدولي وتنسيق البرامج في مجال البحوث والخدمات وبناء القدرات من أجل معرفة المزيد عن طبيعة وموارد المحيطات والمناطق الساحلية، وتطبيق تلك المعرفة لتحسين الإدارة، والتنمية المستدامة، وحماية البيئة البحرية.