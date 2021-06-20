«القومى لبحوث الإسكان» ينظم المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات

توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين المركز وشركة هواوي تكنولوجيز مصر وجماعة المهندسين الاستشاريين ECG، الاتفاقية تهدف إلى تقديم الاستشارات الهندسية والدعم الفنى للجهات التى تعد مشاريع للمدن الذكية

يعقد المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات فى الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري.

وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء أحمد راشد محافظة الجيزة اليوم المؤتمر الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات.

يأتي ذلك برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وكل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وبحضور محافظ الجيزة.

كما يأتى هذا المؤتمر تحت عنوان: الإدارة المتكاملة للمدن الذكية تحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق جودة الحياه للمواطنين والارتقاء بالمدن والريف المصرى وإحداث نقلة نوعية فى المرافق والخدمات من خلال تطبيق أحدث تقنيات الاتصالات والتحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليا.

ويصاحب المؤتمر عدد من الفاعليات الهامة وتشمل افتتاح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر ومحطة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة بمقر المركز.

توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين المركز وشركة هواوي تكنولوجيا مصر وجماعة المهندسين الاستشاريين ECG

ويتم توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين المركز وشركة هواوي تكنولوجيز مصر وجماعة المهندسين الاستشاريين ECG، الاتفاقية تهدف إلى تقديم الاستشارات الهندسية والدعم الفنى للجهات التى تعد مشاريع للمدن الذكية وتحقق متطلبات كود المدن الذكية ولتسريع وتيرة إعداد أنظمة البناء فى المدن الذكية.

ويهدف المؤتمر الدولى الثالث للتشييد المستدام ومعرض مصر الدائم للبناء الأخضر إتاحة منصة متعددة التخصصات للباحثين، والاستشاريين والخبراء والجهات الحكومية والشركات المنتجة لمواد وأنظمة البناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات والتقنيات وأفضل الممارسات في الإدارة المتكاملة للمدن الذكية والمدن الخضراء.

بما يدعم توجه الدولة لتحقيق الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين من خلال تخطيط وتنفيذ وتشغيل المدن الذكية والمستدامة.

ويساهم المؤتمر فى دعم جهود التنمية من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة التشييد المستدام.

بجانب البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الذكى والإدارة المتكاملة للمخلفات والتحول الرقمى للخدمات الحكومية والحوكمة.

كما يساهم خلال المؤتمر أكثر من 70 باحثا وخبيرا وممثلين للوزارات والمؤسسات وصناع القرار بأوراق ومحاضرات بحثية.

وتشمل متطلبات كود المدن الذكية نظم كودات البناء الهندسية مثل كود إدارة المدن الذكية الجزء الأول والمخصص لمدن الجيل الرابع.

والذى تم اعتماده مؤخراً من الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنظمة تقييم الاستدامة بالمبانى بهدف توجيه جهود إنشاء المدن الجديدة لتكون مدنا ذكية ومستدامة والارتقاء بالمدن القائمة فى مصر.