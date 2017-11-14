القوات المصرية والأردنية تنفذان تدريب العقبة 3

بدور إبراهيم : وصلت عناصر من القوات المسلحة التابعة للمملكة الأردنية إلى مصر للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك "العقبة 3"، وفق بيان للقوات المسلحة. ويستمر التدريب لعدة أيام خلال الشهر الجاري بمشاركة عناصر من التشكيلات البرية من المنطقة الجنوبية العسكرية ووحدات من الأسطول الجنوبى وعناصر من

بدور إبراهيم :

وصلت عناصر من القوات المسلحة التابعة للمملكة الأردنية إلى مصر للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك “العقبة 3″، وفق بيان للقوات المسلحة.

ويستمر التدريب لعدة أيام خلال الشهر الجاري بمشاركة عناصر من التشكيلات البرية من المنطقة الجنوبية العسكرية ووحدات من الأسطول الجنوبى وعناصر من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية .

يشتمل التدريب علي العديد من الأنشطة التدريبية لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين، وتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة علي التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة لمواجهة التهديدات غير النمطية وما تفرضه التحديات الراهنة والمحتملة.

يأتي التدريب فى اطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين .