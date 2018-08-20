القوات المصرية تنفذ تدريبات عابرة بالبحرين الأحمر والمتوسط

بدور إبراهيمنفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع نظيراتها الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ شارك

بدور إبراهيم

نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية عابرة مع نظيراتها الإيطالية والكورية الجنوبية واليونانية في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ شارك عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة في تنفيذ تدريبات مشتركة بالبحر المتوسط، تضمنت التدريب على كيفية حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة وتبادل إقلاع وهبوط طائرات الهل على أسطح الوحدات البحرية.

والتقى قائد الأسطول الإيطالي، على هامش فعاليات التدريب، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية، وقام بزيارة عدد من القطع البحرية المنضمة حديثا للقوات البحرية المصرية، كما نفذت زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية اليونانية المرافقين للقطع البحرية أثناء التدريب إلى الكلية البحرية المصرية وعدد من القطع البحرية.

وفى نطاق البحر الأحمر، نفذ عدد من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تدريبا بحريا عابرا تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشاريه نهارا وليلا، تأتي تلك التدريبات والزيارات في إطار دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية مع الدول الشقيقة والصديقة.

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية، أوائل أغسطس الجاري، تدريبا بحريا عابرا مع القوات البحرية البريطانية بنطاق البحر الأحمر، كما شارك عدد من القطع البحرية المصرية في تنفيذ تدريب عابر مع القوات البحرية الفرنسية فى نطاق البحر المتوسط، ويأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، واشتمل التدريب مع الجانب البريطاني العديد من الأنشطة والفعاليات تضمنت التدريب على أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية لنقل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

