القوات المسلحة: ننفذ العملية سيناء 2018 بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة

بدور ابراهيمقال اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة إن العملية الشاملة سيناء 2018 والتى بدأت اعتبارًا من صباح الجمعة 9 فبراير 2018، تتم بالتعاون الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وكل مؤسسات الدولة.وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته إدارة الشئو

بدور ابراهيم



قال اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة إن العملية الشاملة سيناء 2018 والتى بدأت اعتبارًا من صباح الجمعة 9 فبراير 2018، تتم بالتعاون الكامل بين القوات المسلحة والشرطة المدنية وكل مؤسسات الدولة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته إدارة الشئون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة إلى شرح التفاصيل الخاصة بخطة المجابهة الشاملة بشمال ووسط سيناء إلي أن القوات المشاركة فى تنفيــذ الخطــة تمثل عناصر ذات تسليح وتدريب خاص على مجابهة الإرهاب من القوات التابعة للقيادة الموحدة لشرق القناة، والتى تعمل فى نطاق عمل الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات بجانب وحدات خاصة من الشرطة المدنية مكلفة بمهام تطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر والبؤر الإرهابية.

وتابع: “إضافة الى قوات خاصة تُشكل من عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وحرس الحدود لمجابهة وملاحقة البؤر الإرهابية بمناطق الدلتا وغرب وادى النيل والتعامل الفورى ضد العناصر الإجرامية وأعمال تهريب الأسلحة والتسلل عبر الحدود الدولية على الإتجاهين الإستراتيجيين الغربى والجنوبى، بجانب قوات دعم وإسناد تتكون من عناصر من القوات الجوية تعمل علي تقديم الدعم الجوي المباشر للقوات اثناء عمليات تطهير المناطق خارج التجمعات السكنية والتي يتواجد بها البؤر الارهابية الي جانب تخصيص قطع بحرية تعمل كقوة اسناد وتأمين للساحل ضد مصادر التهديد الخارجي وتأمين مصادر الثروات بالمياه الاقليمية والاقتصادية المصرية الي جانب حماية الأجناب وتقديم الدعم المباشر للقوات اثناء تنفيذ عمليات المداهمات للبؤر الارهابية ومنع اي عمليات تسلل أو دعم لوجستي للعناصر الارهابية، كذلك احتياطيات للتدخل السريع، تشكل من بعض الوحدات الفرعية من القوات البرية والقوات الخاصة تستخدم للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة ومجابهة العدائيات المختلفة طبقا لمصادر التهديد”.

واكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة وضعت مجموعة من القواعد والضوابط الصارمة التي تحكم الإطار العام لتنفيذ الخطة والتي تمثلت في الالتزام بأوامر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مهام المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الارهابي وتحصين المجتمع المصري من شرور الارهاب.

كذلك الحفاظ علي القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنين من أبناء شعب مصر العظيم في كل المناطق اللتي تشهد عمليات مداهمات امنية وخاصة في مناطق شمال ووسط سيناء والالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها دوليا والمتعارف عليها.

بجانب التعاون الوثيق بين كل مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفير التأمين بالإمدادات الغذائية والتأمين الصحي والاجتماعي للسكان المحليين وبالمدن وبالمحافظات التي تشهد عمليات أمنية، مع توفير الشفافية والمصداقية الكاملة في طرح المعلومات وحقائق الموقف الأمني الميداني أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، والالتزام المطلق بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في القوانين الوطنية خلال التعامل مع العناصر الارهابية والعناصر الأخرى المشتبه بها بمناطق المواجهات الأمنية.