القوات المسلحة: مسابقة لتصميم ميدالية تذكارية تخليدا لبطولات مكافحة الإرهاب

بدور إبراهيم: أعلنت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مسابقة لتصميم ميدالية تذكارية برونزية لتخليد أبطال العمليات العسكرية التي يجري تنفيذها لمكافحة الإرهاب والتطرف.ويشترط فى التصميمات أن تقدم بصورتين (خطى- مجسم ثلاثي الأبعاد) على ألا يتعدى قطر الميدالية عن 5 سم، ويوضح بالتصميم جمي



بدور إبراهيم:

أعلنت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، عن مسابقة لتصميم ميدالية تذكارية برونزية لتخليد أبطال العمليات العسكرية التي يجري تنفيذها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ويشترط فى التصميمات أن تقدم بصورتين (خطى- مجسم ثلاثي الأبعاد) على ألا يتعدى قطر الميدالية عن 5 سم، ويوضح بالتصميم جميع التفاصيل المستخدمة به ، ويسمح بإدارج بعض الكلمات مثل ( مصر تكافح الإرهاب – الحرب على الإرهاب ….. وغيرها).

وأوضح بيان عن القوات المسلحة المصرية أنه يتم تقديم الأعمال المرسومة علي أسطوانة مدمجة (CD) تضم التصميم معالج من جميع الجهات (أمامي وخلفي)، ومصحوبة بشرح لكافة الرموز والعناصر المستخدمة بها، على أن يرفق المتقدم السيرة الذاتية والأعمال السابقة له إن وجدت ، ويتم استلام الأعمال المشاركة فى موعد أقصاه (15) يوم من تاريخ الاعلان عن المسابقة ، ولا يلتفت الي الاعمال المقدمة بعد هذا التاريخ ، تحصل الاعمال الفائزة والمتميزة علي جوائز مالية وشهادات تقدير ، علي ان تسلم الأعمال باليد على العنوان التالى إدارة الشئون المعنوية11- شارع العروبة – مصر الجديدة – القاهرة ، ولمزيد من المعلومات عن شروط المسابقات زيارة ” الموقع الرسمى لوزارة الدفاع ” على شبكة الأنترنت www.mod.gov.eg .

