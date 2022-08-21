القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية 

وقع اللواء أح إيهاب محمـد الفيومى مدير كلية الدفاع الجوي بروتوكول تعاون مع الدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بحضور الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية وخاصةً خريجي كلية الدفاع الجوي للحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة تخصصات ( الإتصالات والإلكترونيات – هندسة الحاسب والنظم – الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات ) ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

ويهدف البروتوكول إلى تحديد الدرجات العلمية ( عسكرية / مدنية ) التى تمنح لخريجى كلية الدفاع الجوى لرفع درجة تأهيلهم علمياً وعملياً للخدمة بالقوات المسلحة ، كما ينظم البروتكول آلية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين.

وألقى الفريق محـمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل طلبة كلية الدفاع الجوى وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية وأساليب القتال الحديثة ليكونوا قادرين على مواكبة الطفرات العلمية والتكنولوجية غير المسبوقة بكفاءة واقتدار.

فيما أشار الدكتور عبد العزيز قنصوة بأهمية البروتوكول الذى يسهم فى تبادل الخبرات العلمية بين الجانبين ، مشيداً بإمكانات كلية الدفاع الجوى والمستوى العلمى الراقى التى تتميز به الكلية فى كافة التخصصات.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأسكندرية.