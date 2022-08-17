القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية لدعم المنظومة التعليمية والبحثية

وقع اللواء بحري أ ح محمود عادل فوزي مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية فى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى لدعم المنظومة التعليمية والبحثية.

جاء ذلك بحضور اللواء بحرى أ ح أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية الذى أكد خلال مراسم توقيع البروتوكول أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة فى مجال البحث العلمى والعلوم البحرية لتظل القوات البحرية دائماً قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة وإقتدار .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تحديد الدرجات العلمية التى تُمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وخاصة خريجى الكلية البحرية للحصول على درجة البكالوريوس فى العلوم السياسية وذلك عن طريق البرنامج البينى بنظام الساعات المعتمدة .

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التعاون العلمى والبحثى فيما بينهما مما يسهم فى تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية وعدد من مسئولى جامعة الإسكندرية .