سيـــاســة

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة

وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة، فى مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء فى التخصصات الطبية المختلفة بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجلالة، فى إطار حرص…

أحمد اللاهوني 5:50 م, الأربعاء, 2 يونيو 21 5:50 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

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وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة الجلالة، فى مجالات التعليم والتدريب وتأهيل الأطباء فى التخصصات الطبية المختلفة بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعميد كلية الطب بجامعة الجلالة، فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

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ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات فى مجال التعليم الطبى والبحث العلمى وتبادل الأنشطة الطلابية بين الطرفين ( العلمية – الثقافية – الطبية – الرياضية ) وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز أواصر التعاون العلمى بين السادة أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات العلمية بين الأقسام المتناظرة .

يأتى ذلك انطلاقاً من دور القوات المسلحة فى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات الطبية والجامعات المصرية المختلفة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الطبى لتطوير المنظومة الصحية فى مصر .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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