القوات المسلحة توزع 2 مليون عبوة غذائية بالمحافظات

طرحت القوات المسلحة 2 مليون من العبوات الغذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافات السكانية العالية، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية وبيعها للمواطنين بواقع 25 جنيهًا للعبوة بدلا من 87.

وتعد هذه المرحلة قبل الأخيرة من إجمالي 8 ملايين عبوة تموينية تم تجهيزها وتوزيعها على دفعات بمختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث واصلت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة التموين وباقي أجهزة ومؤسسات الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره لهيئة الإمداد والتموين وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بإعداد العبوات الغذائية، وطرحها للمواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وسبق الانتهاء من توزيع 4 ملايين حصة ويجرى حاليًا توزيع 2 مليون عبوة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسيتم توزيع المرحلة الأخيرة قبل العيد الأضحى مباشرة.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التي يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلية، وتضم كل عبوة كيلوجرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة، بالإضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاي، حيث تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين.

وتم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئولياتها لزيادة نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة، والتي شهدت نقاط التوزيع إقبالا كبيرا ولافتًا من الجماهير لشراء العبوات، وتجنب تكرار المناطق التي تم بها توزيع الحصص السابقة بهدف تحقيق الانتشار الجغرافي المطلوب.

وتقوم المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 779 عبوة في نطاق القاهرة الكبرى والمحافظات التي تدخل بنطاق مسئوليتها، و418 ألف عبوة في صعيد مصر بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية، وطرح 275 ألف عبوة بالإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وباقي المحافظات بنطاق مسئولية الجيش الثاني الميداني و130 ألف عبوة بمحافظة السويس.

كما يتم توزيع 243 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية و84 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية، فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 71 ألف عبوة غذائية داخل بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية بإجمالي 2 مليون عبوة.

يأتي ذلك حرصًا من الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهلهم.