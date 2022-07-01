القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية المخفضة بنصف الثمن في مختلف محافظات الجمهورية 

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كل محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرصت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، حيث تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكل المحافظات.

يأتى ذلك انطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.