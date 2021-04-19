سيـــاســة

القوات المسلحة توزع حصصًا غذائية مجانية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا (صور)

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم
أحمد اللاهوني 4:08 م, الأثنين, 19 أبريل 21 4:08 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص مجانية والقيام بتوزيعها فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، فى إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

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وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالاً كبيراً للحصول على العبوات التى تم طرحها مجاناً مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين.

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يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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