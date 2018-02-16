القوات المسلحة تواصل توفير السلع الأساسية والمواد التموينية بشمال سيناء

متابعات:واصلت سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة توفير السلع الأساسية والمواد التموينية والسلع الاستهلاكية المتنوعة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وبأسعار مخفضة.وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء أن جهاز الخدمة الوطنية يبيع المنتجات الغذائي

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واصلت سيارات جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة توفير السلع الأساسية والمواد التموينية والسلع الاستهلاكية المتنوعة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وبأسعار مخفضة.

وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء أن جهاز الخدمة الوطنية يبيع المنتجات الغذائية من ( لحوم – فراخ – عدس – زيت – سكر – أرز – مكرونه – دقيق – شاي – سمنه – الجبن بأنواعه – بصل – طماطم – برتقال – بسله – بطاطس – خيار ) بأسعار مخفضة في مختلف الأحياء والتجمعات.

و أشاد المواطنون بدور أجهزة الدولة ممثلة في القوات المسلحة ومحافظة شمال سيناء في تخفيف حدة الأزمة في ظل الظروف الحالية، والعمل على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة .

كما أكد العديد من المواطنين على فاعلية القوات المسلحة وباقى أجهزة الدولة والمحافظة في تخيف حدة أي أزمة على المواطنين وتسهيل الخدمات والمرافق لهم وتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة .