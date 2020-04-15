القوات المسلحة تواصل توزيع «الكمامات» على المواطنين بوسائل النقل الجماعية والأماكن الحيوية

واصلت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية «الكمامات» على المواطنين مجاناً، استمراراً لجهود القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تضافر جهود الدولة والمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد حرصاً على صحة المواطن المصري .

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري فى بيان له اليوم، إن عناصر القوات المسلحة وزعت الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعي بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة، بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين .

وأضاف أن القوات المسلحة حرصت على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة استخدامها وحث المواطنيين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين . القوات المسلحة توزع الكمامات على المواطنين

من جهتهم، أشاد المواطنون بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس “كورونا” من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية في كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من انتشار عدوى الفيروس .

يأتى ذلك فى إطار تضافر كافة الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التى تواجهها الدولة فى هذه المرحلة .