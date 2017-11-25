القوات المسلحة تواصل استهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء

بدور إبراهيم:واصلت قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر التكفيرية المسئولة عن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وبناء علي معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء، قامت القوات الجوية علي مدار الساعات الماضية بالقضاء على عدد من البؤر التي تتخذها

بدور إبراهيم:

واصلت قوات إنفاذ القانون ملاحقة العناصر التكفيرية المسئولة عن الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف المصلين بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وبناء علي معلومات استخباراتية مؤكدة وبالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء، قامت القوات الجوية علي مدار الساعات الماضية بالقضاء على عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية، والتي تضم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية تنفيذ عملياتها، وفرض طوقا أمني مكثف لتمشيط المنطقة فى محيط الحدث بحثا عن باقى العناصر الإرهابية للقضاء عليهم.