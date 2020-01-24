القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة الـ68: نعتز بدوركم في حماية أمن المواطنين

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، اليوم الجمعة، برقيـة تهنئـة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2020 جاء فيها :

“اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية: يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعلية، وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية ، والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952 ميلادياً دفاعاً عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والإستقلال”.

رعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائماً بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر، وكل عام وأنتم بخير”.

وأرسل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.