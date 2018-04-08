القوات المسلحة تهنئ المسيحيين بمناسبـة الاحتفال بعيد القيامة المجيد

بدور إبراهيم:بعث الفريق أول صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد جاء فيها:قداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الك

بدور إبراهيم:

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا توا ضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد

جاء فيها:

قداسة البابا توا ضروس الثاني

بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية

يسعدني أن أهنئ قداستكم بمناسبة عيد القيامة المجيد داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وأود أن أعرب لكم عن إعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد .

كما اننى أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوى الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب.

بارككم الله ورعاكم؛

وكل عام وقداستكم بخير ،,،

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا توا ضروس الثاني بنفس المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط و ضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد القيامة المجيد ؛ كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.